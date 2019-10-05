Прокуратура США расследует дело о домогательствах к пловцам сборной

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношении Федерации плавании США, руководителей которой подозревают в том, что они не отреагировали на жалобы спортсменов на сексуальные домогательства, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.