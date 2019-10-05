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3 октября, источник: Спорт РИА Новости

Прокуратура США расследует дело о домогательствах к пловцам сборной

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношении Федерации плавании США, руководителей которой подозревают в том, что они не отреагировали на жалобы спортсменов на сексуальные домогательства, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечает издание, прокуроры интересовались, оказывалось ли на пловцов и других спортсменов давление со стороны тренеров в обмен на получение места на соревнованиях в США и за рубежом.

Представитель федерации заявила, что организация «поддерживает любое государственное расследование, целью которого является защита атлетов».

В сентябре WSJ сообщал, что минюст США начал расследование в отношении национального олимпийского и паралимпийского комитета США по делу о возможных домогательствах в отношении спортсменов.

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