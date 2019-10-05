Прокуратура США расследует дело о домогательствах к пловцам сборной
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Прокуратура
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Прокуратура
Как отмечает издание, прокуроры интересовались, оказывалось ли на пловцов и других спортсменов давление со стороны тренеров в обмен на получение места на соревнованиях в США и за рубежом.
Представитель федерации заявила, что организация «поддерживает любое государственное расследование, целью которого является защита атлетов».
В сентябре WSJ сообщал, что минюст США начал расследование в отношении национального олимпийского и паралимпийского комитета США по делу о возможных домогательствах в отношении спортсменов.