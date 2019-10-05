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4 октября, источник: Спорт РИА Новости

Секc ради места в сборной: в США расследуют скандал в Федерации плавания

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Федеральная прокуратура Нью-Йорка ведет расследование в отношении Федерации плавания США, руководство которой, игнорировало жалобы пловцов на сексуальные домогательства со стороны тренеров, сообщает The Wall Street Journal.

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Источник: Спорт РИА Новости

Прокуроры изучают вопрос о том, приходилось ли спортсменам совершать действия сексуального характера, чтобы попасть в сборную и иметь возможность выступать на международных соревнованиях.

По словам свидетелей, федерация годами не замечала сообщения о домогательствах и превышении полномочий, ради сохранения репутации. Сообщается, что обвинители должны были писать официальные жалобы в организацию, после чего глава Федерации мог бы определить — имеет ли смысл выносить официальное дисциплинарное взыскание.

«Сама система разработана таким образом, что вам не захочется сообщать о правонарушении», — приводит WSJ слова одного из участников расследования.

Помимо этого, Федерацию плавания заподозрили в сокрытии части доходов, которые были получены в виде скидок от собственной страховой компании. Согласно информации налоговых служб, организация USA Swimming Foundation также увеличила финансирование Федерации плавания втрое.

«Внутри Федерации уверены в целостности своих финансов и налоговых деклараций», — заявила представитель организации.

Ранее в США атлеты из других видов спорта, в частности гимнастики, неоднократно жаловались на сексуальные домогательства со стороны тренеров и спортивных чиновников.

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