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4 октября, источник: ТАСС

Российские пловцы выиграли четыре медали в первый день этапа Кубка мира в Будапеште

ТАСС, 4 октября. Российские спортсмены завоевали четыре медали в первый день четвертого этапа Кубка мира по плаванию, который проходит в Будапеште.

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Источник: AP 2019

Россиянин Владимир Морозов одержал победу на дистанции 50 м свободным стилем (21,50 секунды), второе время показал венгр Максим Лобновский (22,18), третье — японец Косуке Мацуи (22,26). Россиянин Григорий Тарасевич стал третьим на дистанции 200 м на спине (1.59,90), выиграл заплыв японец Рёсукэ Ириэ (1.56,79), второе место занял Адам Телегди (1.58,68) из Венгрии.

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Россиянка Мария Каменева стала третьей на дистанции 50 м на спине (28,31). Победу одержала представительница Нидерландов Кира Туссен (27,68), второй стала финка Мимоса Яллов (28,14). Каменева также финишировала третьей на дистанции 50 м свободным стилем (24,65), лучшее время показала шведка Мишель Колеман (24,56), второй стала голландка Раноми Кромовидьойо (24,62).

На дистанции 100 м баттерфляем россияне Михаил Вековищев (52,98) и Даниил Пахомов (53,21) заняли пятое и шестое места соответственно. Выиграл заплыв венгр Криштоф Милак (51,27), второе место занял его соотечественник Себастьян Сабо (52,16), третье — поляк Якуб Маерский (52,34).

На дистанции 200 м брассом россиянка Виталина Симонова показала четвертый результат (2.27,83). Победу одержала словенка Тьяса Возел (2.26,52), второе место заняла венгерка Эстер Бекеши (2.27,37), третье — финка Лора Лахтинен (2.27,82).

Этап Кубка мира завершится 6 октября.

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