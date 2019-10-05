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00:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Ефимова рассказала о двух случаях, когда хотела завершить карьеру

Российская пловчиха шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова заявила, что дважды на протяжении профессиональной карьеры была близка к тому, чтобы закончить с плаванием.

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«Было два таких момента. Один — в 16, другой — в 18 лет. Сначала — перед моими первыми Олимпийскими играми, в 2008 году. Я тогда перешла от отца к другому тренеру, и у нас было небольшое недопонимание. Плюс еще, конечно, тяжелые тренировки. Плюс нервы — оставалось три месяца до Олимпийских игр. Все это накладывалось, и у меня была истерика. Сказала отцу, всем, что заканчиваю. Но папа сказал — можешь заканчивать, но надо довести дело до конца. После этого делай что хочешь. И я как-то успокоилась.

В 18 лет я была уже не так категорична. Была на целых два года умнее, как считала на тот момент. Решила не бросать, а изменить что-то. Сменить тренера, страну, что-то для себя открыть новое. С тем тренером я уже не могла оставаться. Было всё исчерпано и физически, и морально.

Изменения были для меня как глоток свежего воздуха, пересмотрела свои тренировки и отношение к ним", — цитирует Ефимову Sports.ru.

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