Ефимова рассказала о двух случаях, когда хотела завершить карьеру

«Было два таких момента. Один — в 16, другой — в 18 лет. Сначала — перед моими первыми Олимпийскими играми, в 2008 году. Я тогда перешла от отца к другому тренеру, и у нас было небольшое недопонимание. Плюс еще, конечно, тяжелые тренировки. Плюс нервы — оставалось три месяца до Олимпийских игр. Все это накладывалось, и у меня была истерика. Сказала отцу, всем, что заканчиваю. Но папа сказал — можешь заканчивать, но надо довести дело до конца. После этого делай что хочешь. И я как-то успокоилась.