Российские пловцы завоевали шесть медалей во второй день этапа Кубка мира в Будапеште

Российские пловцы завоевали шесть медалей во второй день этапа Кубка мира в Будапеште

ТАСС, 5 октября. Российские спортсмены завоевали шесть наград — три золотые и три серебряные — во второй день четвертого этапа Кубка мира по плаванию, который проходит в Будапеште.