Российские пловцы Рылов, Колесников и Чупков победили на этапе ISL в США

Призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира Евгений Рылов победил на дистанции 200 метров на спине с результатом 1 минута 49,68 секунды. Рекордсмен мира Климент Колесников выиграл на дистанции 50 м на спине — 23,29.

На дистанции 50 м кролем победил олимпийский чемпион Флоран Маноду (Франция), который в этом году вернулся к соревнованиям по плаванию после того, как попробовал свои силы в гандболе. Результат Маноду — 20,77.