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6 октября, источник: Спорт РИА Новости

Российские пловцы Рылов, Колесников и Чупков победили на этапе ISL в США

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Лидеры сборной России одержали победы на этапе Международной лиги плавания (ISL) в США.

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Источник: Спорт РИА Новости

Соревнования в Индианаполисе проводятся на короткой воде.

Призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира Евгений Рылов победил на дистанции 200 метров на спине с результатом 1 минута 49,68 секунды. Рекордсмен мира Климент Колесников выиграл на дистанции 50 м на спине — 23,29.

Призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира Антон Чупков выиграл 200-метровку брассом с результатом 2.04,03.

На дистанции 50 м кролем победил олимпийский чемпион Флоран Маноду (Франция), который в этом году вернулся к соревнованиям по плаванию после того, как попробовал свои силы в гандболе. Результат Маноду — 20,77.

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