Российские пловцы Рылов, Колесников и Чупков победили на этапе ISL в США
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Лидеры сборной России одержали победы на этапе Международной лиги плавания (ISL) в США.
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Лидеры сборной России одержали победы на этапе Международной лиги плавания (ISL) в США.
Соревнования в Индианаполисе проводятся на короткой воде.
Призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира Евгений Рылов победил на дистанции 200 метров на спине с результатом 1 минута 49,68 секунды. Рекордсмен мира Климент Колесников выиграл на дистанции 50 м на спине — 23,29.
Призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира Антон Чупков выиграл 200-метровку брассом с результатом 2.04,03.
На дистанции 50 м кролем победил олимпийский чемпион Флоран Маноду (Франция), который в этом году вернулся к соревнованиям по плаванию после того, как попробовал свои силы в гандболе. Результат Маноду — 20,77.