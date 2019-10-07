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6 октября, источник: Спорт РИА Новости

Жилкин стал вторым на дистанции 50 м баттерфляем на этапе Кубка мира

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Российский пловец Андрей Жилкин стал вторым на дистанции 50 метров баттерфляем на этапе Кубка мира в Будапеште.

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Источник: Спорт РИА Новости

Жилкин показал время 23,34 секунды. Победу в заплыве одержал венгр Себастьян Сабо (23,22), третье место занял американец Майкл Эндрю (23,45).

На 100-метровке на спине россиянин Григорий Тарасевич (54,71) показал третий результат. Лучшим стал японец Рёсукэ Ириэ (53,50), второе место занял Майкл Эндрю (54,18).

Российская команда в составе Марии Каменевой, Виталины Симоновой, Даниила Пахомова и Владислава Гринева выиграла бронзу в смешанной эстафете 4 по 100 метров комплексным плаванием с результатом 3 минуты 51,10 секунды. Победу одержали голландцы (3.48,03), второе место заняли японцы (3.49,02).

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