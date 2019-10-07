Четыре белорусских пловца выступят на этапе КМ в Берлине

«В составе сборной Беларуси выступят Никита Цмыг, Виктор Стаселович, Анастасия Коряковская и Григорий Пекарский. Эти соревнования являются квалификационными для отбора на Олимпийские игры в Токио, в связи с этим этап Кубка мира пройдет в 50-метровом бассейне», — сказала Наталья Шоломицкая.