Четыре белорусских пловца выступят на этапе КМ в Берлине
7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре белорусских спортсмена выступят на пятом этапе Кубка мира по плаванию, который пройдет
7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре белорусских спортсмена выступят на пятом этапе Кубка мира по плаванию, который пройдет
«В составе сборной Беларуси выступят Никита Цмыг, Виктор Стаселович, Анастасия Коряковская и Григорий Пекарский. Эти соревнования являются квалификационными для отбора на Олимпийские игры в Токио, в связи с этим этап Кубка мира пройдет в 50-метровом бассейне», — сказала Наталья Шоломицкая.
Стартуют соревнования 11 октября заплывами на 400 м вольным стилем у девушек.
На предыдущих этапах Кубка мира в Токио и Сингапуре белорусские пловцы завоевали две золотые и четыре бронзовые награды.