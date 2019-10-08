Текущие события
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Амур
Хоккей. НХЛ
9.10
Флорида Пантерз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
9.10
Нью-Йорк Айлендерс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
9.10
Питтсбург Пингвинз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
9.10
Вашингтон Кэпиталз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
9.10
Детройт Ред Уингз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
9.10
Нэшвилл Предаторз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
9.10
Калгари Флэймз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
9.10
Вегас Голден Найтс
Бостон Брюинз
Все события
Фоторепортажи
17Торт, рыба и музыка от Руслана Нигматуллина
18Кокорин и Мамаев: 11 лет дружбы
14:42 (мск), источник: БЕЛТА

Илья Шиманович показал лучший результат на 100 м брассом на этапе ISL в США

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Илья Шиманович показал лучший результат на дистанции 100 м брассом на первом этапе Международной лиги плавания (ISL), который прошел 5—6 октября в Индианаполисе (США). Соревнования проводились на короткой воде (длина бассейна 25 м), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: AP 2019

Белорус показал результат — 56,71 сек. На второй позиции разместился итальянец Николо Мартиненги — 57,05 сек. Третьим коснулся бортика бассейна россиянин Антон Чупков — 57,40 сек.

Также на счету Ильи Шимановича вторая позиция в заплыве на 200 м брассом — 2 мин. 5,44 сек. Первым финишировал россиянин Антон Чупков — 2 мин. 4,03 сек. Замкнул тройку сильнейших спортсмен из США Ник Финк — 2 мин. 7,75 сек.

Соревнования ISL позиционируются как альтернатива официальных состязаний под эгидой FINA.

Следующий этап турнира пройдет в Неаполе (Италия) 12—13 октября.

Читайте также
 Известный актер похудел на 100 кг
Джулия Робертс произвела фурор в сети
Сборная России готовилась к игре с Шотландией в полном составе
Тедеско должен вернуться в «Спартак» в пятницу
ФК «Милан» расстался с главным тренером
IBU отказался обсуждать восстановление Союза биатлонистов России
Бэйл разозлился на мадридский «Реал»
Е. Кузнецов: Трудно смотреть матчи с трибуны или по телевизору
Совет директоров «Спартака» не обсуждал кандидатуру тренера
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь