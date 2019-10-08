Объявлен состав сборной России по плаванию на этап Кубка мира в Берлине
КИОТО (Япония), 8 окт — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Стал известен состав сборной России по плаванию на этап Кубка мира в Берлине.
КИОТО (Япония), 8 окт — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Стал известен состав сборной России по плаванию на этап Кубка мира в Берлине.
Очередной европейский этап этого турнира пройдет
Как сообщили РИА Новости в
Морозов возглавляет общий зачет Кубка мира с 210 очками в активе после этапа в Будапеште.