Текущие события
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Амур
Хоккей. НХЛ
9.10
Флорида Пантерз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
9.10
Нью-Йорк Айлендерс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
9.10
Питтсбург Пингвинз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
9.10
Вашингтон Кэпиталз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
9.10
Детройт Ред Уингз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
9.10
Нэшвилл Предаторз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
9.10
Калгари Флэймз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
9.10
Вегас Голден Найтс
Бостон Брюинз
Все события
Фоторепортажи
17Торт, рыба и музыка от Руслана Нигматуллина
18Кокорин и Мамаев: 11 лет дружбы
16:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Объявлен состав сборной России по плаванию на этап Кубка мира в Берлине

КИОТО (Япония), 8 окт — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Стал известен состав сборной России по плаванию на этап Кубка мира в Берлине.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Очередной европейский этап этого турнира пройдет 11—13 октября.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Всероссийской федерации плавания, на этих соревнованиях выступят Владимир Морозов, Григорий Тарасевич, Андрей Жилкин, Даниил Пахомов, Виталина Симонова.

Морозов возглавляет общий зачет Кубка мира с 210 очками в активе после этапа в Будапеште.

 Фанаты хотели ее смутить, но она с блеском вышла из пикантной ситуации
Тарасова: новое платье делает Загитову сексуальной
Сборная России готовилась к игре с Шотландией в полном составе
Тедеско должен вернуться в «Спартак» в пятницу
ФК «Милан» расстался с главным тренером
IBU отказался обсуждать восстановление Союза биатлонистов России
Бэйл разозлился на мадридский «Реал»
Е. Кузнецов: Трудно смотреть матчи с трибуны или по телевизору
Совет директоров «Спартака» не обсуждал кандидатуру тренера
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь