Белоруска Анастасия Коряковская стала 5-й на этапе КМ по плаванию на 50 м вольным стилем

Белоруска преодолела дистанцию за 25,70 сек. На высшую ступень пьедестала почета поднялась шведская спортсменка Мишель Колеман — 24,26 сек. Серебряную награду завоевала представительница Нидерландов Раноми Кромовидьойо (24,65 сек.). Третьей коснулась бортика бассейна австралийка Кейт Кэмпбелл (24,87 сек.).
Белорус Никита Цмыг на дистанции 200 м на спине показал седьмой результат — 2 мин. 0,71 сек.
В соревнованиях также принимают участие белорусские пловцы Виктор Стаселович и Григорий Пекарский.
Ранее на этапах Кубка мира в Токио и Сингапуре белорусские спортсмены завоевали две золотые и четыре бронзовые награды.