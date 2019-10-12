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11 октября, источник: БЕЛТА

Белоруска Анастасия Коряковская стала 5-й на этапе КМ по плаванию на 50 м вольным стилем

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская пловчиха Анастасия Коряковская заняла сегодня пятое место на дистанции 50 м вольным стилем на этапе Кубка мира по плаванию, который проходит 11—13 октября в Берлине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Белоруска преодолела дистанцию за 25,70 сек. На высшую ступень пьедестала почета поднялась шведская спортсменка Мишель Колеман — 24,26 сек. Серебряную награду завоевала представительница Нидерландов Раноми Кромовидьойо (24,65 сек.). Третьей коснулась бортика бассейна австралийка Кейт Кэмпбелл (24,87 сек.).

Белорус Никита Цмыг на дистанции 200 м на спине показал седьмой результат — 2 мин. 0,71 сек.

В соревнованиях также принимают участие белорусские пловцы Виктор Стаселович и Григорий Пекарский.

Ранее на этапах Кубка мира в Токио и Сингапуре белорусские спортсмены завоевали две золотые и четыре бронзовые награды.

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