Адеев стал вторым в плавании на открытой воде на Всемирных пляжных играх
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Россиянин Денис Адеев стал вторым в плавании на открытой воде на 5 км на первых Всемирных пляжных играх, которые проходят в Дохе.
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Россиянин Денис Адеев стал вторым в плавании на открытой воде на 5 км на первых Всемирных пляжных играх, которые проходят в Дохе.
Победил итальянец Марчелло Гвиди с результатом 55 минут 25 секунд. Адеев уступил ему секунду. Третье место занял немец Сорен Майсснер (+3 секунды).