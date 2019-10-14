Адеев стал вторым в плавании на открытой воде на Всемирных пляжных играх

Адеев стал вторым в плавании на открытой воде на Всемирных пляжных играх

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Россиянин Денис Адеев стал вторым в плавании на открытой воде на 5 км на первых Всемирных пляжных играх, которые проходят в Дохе.