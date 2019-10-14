Белорусские пловцы остались без наград на этапе КМ в Берлине

Лучший результат среди белорусских атлетов показал Григорий Пекарский, заняв четвертое место на дистанции 50 баттерфляем (23,68 сек). На высшую ступень пьедестала почета поднялся пловец из США Майкл Эндрю — 23,22 сек. Серебряную награду завоевал венгр Себастьян Сабо (23,29 сек.). Бронзовая медаль на счету россиянина Андрея Жилкина (23,38 сек.).

На предыдущих этапах Кубка мира в Токио и Сингапуре белорусские пловцы завоевали две золотые и четыре бронзовые награды.