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13 октября, источник: БЕЛТА

Белорусские пловцы остались без наград на этапе КМ в Берлине

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены не смогли завоевать наград на пятом этапе Кубка мира по плаванию, который прошел 11—13 октября в Берлине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Лучший результат среди белорусских атлетов показал Григорий Пекарский, заняв четвертое место на дистанции 50 баттерфляем (23,68 сек). На высшую ступень пьедестала почета поднялся пловец из США Майкл Эндрю — 23,22 сек. Серебряную награду завоевал венгр Себастьян Сабо (23,29 сек.). Бронзовая медаль на счету россиянина Андрея Жилкина (23,38 сек.).

На предыдущих этапах Кубка мира в Токио и Сингапуре белорусские пловцы завоевали две золотые и четыре бронзовые награды.

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