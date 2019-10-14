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14:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Колобков и Сальников обсудили выступление российских пловцов в 2019 году

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Министр спорта РФ Павел Колобков и президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников провели встречу, в ходе которой обсудили итоги сезона, сообщается на официальном сайте министерства.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы обсудили итоги сезона 2019 года, выступление сборной России по плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в Южной Корее, — сказал Колобков. — Команда выступила в этом году достаточно успешно. Мы входим в 2020 год, предолимпийский сезон с хорошим настроением. Нас радует выступление сборных команд в эстафетах».

«Сейчас все спортсмены находятся на индивидуальной подготовке, в декабре собираются и уже с января планомерно готовятся к Олимпийским играм в Токио. Мы определили место проведения заключительного этапа подготовки — это будет Владивосток, а затем отъезд в Японию. У нас перспективная молодая команда, уже имеющая хорошие результаты. Надеюсь, что все ребята хорошо подготовятся и обойдутся без травм», — добавил министр.

Сальников рассказал, что с личными тренерами пловцов подписаны индивидуальные планы подготовки на предолимпийский сезон.

«Спортсмены готовятся по этому плану, отбор у нас будет в апреле, отборочные нормативы мы берем по квалификации Международной федерации плавания (FINA), то есть это норматив А по предложенным FINA критериям. Это очень высокие результаты. Думаю, у нас будет хорошая команда. Наши спортсмены в этом году выступили действительно замечательно. Поэтому тот резерв, который мы готовили, сейчас показывает себя в наилучшем виде», — заявил Сальников.

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