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17 октября, источник: Lenta.Ru

Умер двукратный призер Олимпиады в составе сборной СССР

Двукратный призер Олимпийских игр по плаванию Андрей Смирнов скончался в 62 года. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации плавания.

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Источник: РИА "Новости"

Причина смерти не называется. Федерация выразила соболезнования родным и близким спортсмена.

Смирнов — серебряный призер в эстафете четыре по 200 метров вольным стилем и бронзовый призер в комплексном плавании на 400 метров в составе сборной СССР на Олимпийских играх 1976 года в Монреале. На его счету также серебро и бронза чемпионата мира 1975 года и две серебряные медали первенства Европы 1977 года. С 2007 года Смирнов работал заместителем директора СШОР Кировского района Санкт-Петербурга.

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