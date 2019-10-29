Морозов победил на дистанции 50 м вольным стилем на этапе ISL в Венгрии

Морозов в субботу финишировал с результатом 20,68 секунды. Вторым стал австралиец Кайл Чалмерс (+0,16 секунды), замкнул тройку американец Нэтан Эдриан (+0,29).
Также Морозов в субботу стал вторым на дистанции 50 метров брассом с результатом 26,03 секунды. Победил британец Адам Пити (25,85). Третий результат у бразильца Фелипе Лимы (+0,31). Еще один россиянин Кирилл Пригода (+0,39) стал на этой дистанции четвертым.
На дистанции 200 метров брассом Пригода стал вторым с результатом 2 минуты 5,02 секунды, уступив немцу Марко Коху (2.04,27). Третий результат показал Пити (2.05,14).