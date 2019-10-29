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28 октября, источник: ТАСС

Атертон стала первой пловчихой, преодолевшей 100 м на спине менее чем за 55 секунд

ТАСС, 27 октября. Австралийская пловчиха Минна Атертон стала первой спортсменкой, которая преодолела дистанцию 100 м на спине менее чем за 55 секунд в 25-метровом бассейне.

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Источник: AFP 2019

19-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 54,89 секунды на турнире под эгидой International Swimming League (ISL) в Будапеште. Рекорд будет засчитан, если Международная федерация плавания (FINA) признает ISL соревнованием, соответствующим правилам FINA. Действующий мировой рекорд был установлен в декабре 2014 венгеркой Катинкой Хоссу (55,03) на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.

Атертон является чемпионкой мира в комбинированной смешанной эстафете 4 по 100 м, а также двукратным серебряным призером мирового первенства (100 м спина, комбинированная эстафета 4 по 100 м), все медали спортсменка завоевала в южнокорейском Кванджу. Также Атертон является трехкратным бронзовым призером чемпионата мира по плаванию на короткой воде и трехкратной победительницей юниорского чемпионата мира.

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