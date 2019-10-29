Девять белорусских спортсменов примут участие в этапе КМ по плаванию в Казани

Пловцы будут выступать на длинной воде (в 50-метровом бассейне).

В составе сборной Беларуси за награды престижных состязаний поборются Виктор Стаселович, Анастасия Коряковская, Григорий Пекарский, Оксана Демидова, Константин Курочкин, Артем Мачекин, Руслан Скоморошко, Евгений Цуркин и Алина Змушко.

Ожидается, что участие в турнире примут около 200 атлетов.

Кубок мира по плаванию проводится Международной федерацией водных видов спорта (FINA) с 1988 года и состоит из семи этапов, разделенных на три региональных кластера (Ближний Восток, Европа и Азия). Спортсменам разрешается плыть неограниченное количество дистанций, однако только лучшие три результата будут учитываться при подсчете рейтинговых очков.