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14:01 (мск), источник: БЕЛТА

Девять белорусских спортсменов примут участие в этапе КМ по плаванию в Казани

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девять белорусских спортсменов примут участие в шестом этапе Кубка мира по плаванию, который пройдет 1—3 ноября в Казани, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Пловцы будут выступать на длинной воде (в 50-метровом бассейне).

В составе сборной Беларуси за награды престижных состязаний поборются Виктор Стаселович, Анастасия Коряковская, Григорий Пекарский, Оксана Демидова, Константин Курочкин, Артем Мачекин, Руслан Скоморошко, Евгений Цуркин и Алина Змушко.

Ожидается, что участие в турнире примут около 200 атлетов.

Кубок мира по плаванию проводится Международной федерацией водных видов спорта (FINA) с 1988 года и состоит из семи этапов, разделенных на три региональных кластера (Ближний Восток, Европа и Азия). Спортсменам разрешается плыть неограниченное количество дистанций, однако только лучшие три результата будут учитываться при подсчете рейтинговых очков.

В текущем году все соревнования турнира проходят в 50-метровом бассейне и входят в число квалификационных соревнований на Олимпийские игры 2020 года в Токио (Япония).

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