Олимпийский чемпион из Казахстана поучаствовал в тетрис-челлендже

«Тетрис-челлендж» был запущен 1 сентября текущего года с фотографии немецких полицейских. После инициативу подхватили сотрудники экстренных служб со всего мира. Правила нового флешмоба, который заполнил социальные сети, просты — нужно разложить инвентарь на земле возле служебного транспорта, лечь рядом и сфотографироваться.