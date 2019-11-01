Олимпийский чемпион из Казахстана поучаствовал в тетрис-челлендже
Олимпийский чемпион Игр-2016 в плавании на 200 м брассом казахстанец Дмитрий Баландин не остался в стороне от захватившего Сеть флешмоба «тетрис-челлендж», сообщает Prosports.kz.
Олимпийский чемпион Игр-2016 в плавании на 200 м брассом казахстанец Дмитрий Баландин не остался в стороне от захватившего Сеть флешмоба «тетрис-челлендж», сообщает Prosports.kz.
В своем Инстаграме Баландин выложил фото всех предметов своей экипировки согласно правилам данного флешмоба.
«Тетрис-челлендж» был запущен 1 сентября текущего года с фотографии немецких полицейских. После инициативу подхватили сотрудники экстренных служб со всего мира. Правила нового флешмоба, который заполнил социальные сети, просты — нужно разложить инвентарь на земле возле служебного транспорта, лечь рядом и сфотографироваться.