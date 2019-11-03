Белоруска Алина Змушко стала 4-й на 200 м брассом на этапе КМ по плаванию в Казани

Источник: https://vb.by/

Алина Змушко показала результат 2 мин. 28,37 сек. Золотую медаль завоевала россиянка Мария Темникова (2 мин. 24,10 сек.). На второй позиции расположилась ее партнерша по команде Дарья Чикунова, ей понадобилось 2 мин. 24,56 сек., чтобы преодолеть дистанцию. Третьей коснулась бортика бассейна их соотечественница Виталина Симонова (2 мин. 28,32 сек.).

Участие в турнире принимают около 200 атлетов.

Кубок мира по плаванию проводится Международной федерацией водных видов спорта (FINA) с 1988 года и состоит из семи этапов, разделенных на три региональных кластера (Ближний Восток, Европа и Азия). Спортсменам разрешается плыть неограниченное количество дистанций, однако только лучшие три результата будут учитываться при подсчете рейтинговых очков.

В текущем году все соревнования турнира проходят в 50-метровом бассейне и входят в число квалификационных соревнований Олимпийских игр 2020 года в Токио (Япония).