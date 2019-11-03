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2 ноября, источник: БЕЛТА

Белоруска Алина Змушко завоевала бронзовую медаль на этапе КМ по плаванию в Казани

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Алина Змушко показала третий результат на дистанции 100 м брассом на шестом этапе Кубка мира по плаванию, который проходит 1—3 ноября в Казани, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Белоруска проплыла стометровку за 1 мин. 8,11 сек. Золотую медаль завоевала итальянка Арианна Кастильони (1 мин. 7,59 сек.). Второй коснулась бортика бассейна россиянка Мария Темникова — 1 мин. 7,67 сек.

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Участие в турнире принимают около 200 атлетов.

Кубок мира по плаванию проводится Международной федерацией водных видов спорта (FINA) с 1988 года и состоит из семи этапов, разделенных на три региональных кластера (Ближний Восток, Европа и Азия). Спортсменам разрешается плыть неограниченное количество дистанций, однако только лучшие три результата будут учитываться при подсчете рейтинговых очков.

В текущем году все соревнования турнира проходят в 50-метровом бассейне и входят в число квалификационных соревований Олимпийских игр 2020 года в Токио (Япония).

Следующим стартом для белорусских пловцов станет седьмой этап Кубка мира, который пройдет 7—9 ноября в Дохе (Катар).

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