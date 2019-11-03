Белоруска Алина Змушко завоевала бронзовую медаль на этапе КМ по плаванию в Казани

Белоруска Алина Змушко стала 4-й на 200 м брассом на этапе КМ по плаванию в Казани

Кубок мира по плаванию проводится Международной федерацией водных видов спорта (FINA) с 1988 года и состоит из семи этапов, разделенных на три региональных кластера (Ближний Восток, Европа и Азия). Спортсменам разрешается плыть неограниченное количество дистанций, однако только лучшие три результата будут учитываться при подсчете рейтинговых очков.