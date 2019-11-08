Суркова завоевала золото чемпионата России по плаванию
КАЗАНЬ, 7 ноя — РИА Новости. Арина Суркова одержала победу на дистанции 100 метров вольным стилем на чемпионате России по плаванию на короткой воде, который проходит в Казани.
КАЗАНЬ, 7 ноя — РИА Новости. Арина Суркова одержала победу на дистанции 100 метров вольным стилем на чемпионате России по плаванию на короткой воде, который проходит в Казани.
Суркова в финале показала время 52,43 секунды. Второе место заняла Дарья Устинова (53,06), замкнула тройку лучших Вероника Андрусенко (53,32).
На дистанции 200 метров брассом у мужчин победил Михаил Доринов (2.03,97), вторым стал Александр Жигалов (2.05,21), третьим — Эдуард Валиахметов (2.06,69).