Костин победил на 100-метровке баттерфляем на ЧР в Казани
КАЗАНЬ, 7 ноя — РИА Новости. Олег Костин стал первым на дистанции 100 метров баттерфляем на чемпионате России по плаванию на короткой воде, который проходит в Казани.
КАЗАНЬ, 7 ноя — РИА Новости. Олег Костин стал первым на дистанции 100 метров баттерфляем на чемпионате России по плаванию на короткой воде, который проходит в Казани.
КАЗАНЬ, 7 ноя — РИА Новости. Олег Костин стал первым на дистанции 100 метров баттерфляем на чемпионате России по плаванию на короткой воде, который проходит в Казани.
Костин в финале проплыл дистанцию за 50,05 секунды. Второе место занял Михаил Вековищев (50,15), третьим финишировал Александр Харланов (50,40).