Костин победил на 100-метровке баттерфляем на ЧР в Казани

Костин победил на 100-метровке баттерфляем на ЧР в Казани

КАЗАНЬ, 7 ноя — РИА Новости. Олег Костин стал первым на дистанции 100 метров баттерфляем на чемпионате России по плаванию на короткой воде, который проходит в Казани.