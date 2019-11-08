Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
1-й период
Чикаго Блэкхокс
Ванкувер Кэнакс
10
Хоккей. НХЛ
2-й период
Оттава Сенаторз
Лос-Анджелес Кингз
01
Хоккей. НХЛ
3-й период
Торонто Мэйпл Ливз
Вегас Голден Найтс
00
Хоккей. НХЛ
перерыв
Флорида Пантерз
Вашингтон Кэпиталз
43
Хоккей. НХЛ
3-й период
Нью-Йорк Айлендерс
Питтсбург Пингвинз
31
Хоккей. НХЛ
перерыв
Филадельфия Флайерз
Монреаль Канадиенс
21
Хоккей. НХЛ
перерыв
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Рейнджерс
12
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Миннесота Уайлд
Футбол. Еврокубки
7.11
Фейеноорд
Янг Бойз
11
Футбол. Еврокубки
7.11
Рейнджерс
Порту
20
Футбол. Еврокубки
7.11
Эспаньол
Лудогорец
60
Футбол. Еврокубки
7.11
Ференцварош
ЦСКА
00
Футбол. Еврокубки
7.11
Вольфсбург
Гент
13
Футбол. Еврокубки
7.11
Александрия
Сент-Этьен
22
Футбол. Еврокубки
7.11
Боруссия М
Рома
21
Футбол. Еврокубки
7.11
Вольфсберг
Истанбул Башакшехир
03
Футбол. Еврокубки
7.11
Брага
Бешикташ
31
Футбол. Еврокубки
7.11
Вулверхэмптон Уондерерс
Слован Бр
10
Футбол. Еврокубки
7.11
Манчестер Юнайтед
Партизан
30
Футбол. Еврокубки
7.11
АПОЭЛ
Карабах
21
Футбол. Еврокубки
7.11
Дюделанж
Севилья
25
Футбол. Еврокубки
7.11
Копенгаген
Динамо К
11
Футбол. Еврокубки
7.11
Лугано
Мальме
00
Футбол. Еврокубки
7.11
Базель
Хетафе
21
Футбол. Еврокубки
7.11
Краснодар
Трабзонспор
31
Футбол. Еврокубки
7.11
Русенборг
Спортинг
02
Футбол. Еврокубки
7.11
ЛАСК
ПСВ
41
Футбол. Еврокубки
7.11
Лацио
Селтик
12
Футбол. Еврокубки
7.11
ЧФР
Ренн
10
Футбол. Еврокубки
7.11
Стандард Л
Айнтрахт Ф
21
Хоккей. Европа
7.11
Чехия
Швеция
31
Хоккей. Европа
7.11
Россия
Финляндия
34
Футбол. Еврокубки
7.11
Астана
АЗ
05
Все события
Фоторепортажи
39«Авангард» прервал победную серию «Динамо»
15«Лига нижнего белья»: необычный вид спорта продвигают в США
7 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Владимир Морозов победил на этапе Кубка мира по плаванию в Дохе

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Россиянин Владимир Морозов стал первым на дистанции 50 метров вольным стилем на этапе Кубка мира по плаванию в Дохе.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Морозов победил со временем 21,83 секунды. Второе место занял японец Косуке Мацуи (22,02), третье — представитель Венгрии Максим Лобановский (22,04).

На 100-метровке брассом россиянин Антон Чупков стал третьим — 59,83. Победу одержал японец Ясухиро Косеки — 59,11. Второе место занял представитель Нидерландов Арно Камминга — 59,25.

Россиянка Виталина Симонова стала второй на 200-метровке брассом — 2.29,98. Первое место заняла венгерка Эштер Бекеси (2.28.24), третье — полька Вероника Халлманн (2.31,17).

 Ради нее Акинфеев ушел из сборной России: роскошная супруга голкипера ЦСКА
Боец UFC сделала пикантное фото, прикрывшись только поясами чемпиона
Месть за Малкина не удалась. Кудашов начал в сборной с поражения
Шедевр Фернандеша. «Краснодар» не хочет оставаться без плей-офф
Нога Акинфеева оставила ЦСКА шансы на плей-офф. Теоретические
Щербакова в битве с судьями. Главные интриги «Гран-при Китая»
Источник: Вальверде покинет «Барселону» по окончании сезона
«Краснодар» играет с «Трабзонспором» в Лиге Европы (трансляция)
Болельщики ЦСКА устроили беспорядки в метро Будапешта
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь