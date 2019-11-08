Владимир Морозов победил на этапе Кубка мира по плаванию в Дохе
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Россиянин Владимир Морозов стал первым на дистанции 50 метров вольным стилем на этапе Кубка мира по плаванию в Дохе.
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Россиянин Владимир Морозов стал первым на дистанции 50 метров вольным стилем на этапе Кубка мира по плаванию в Дохе.
Морозов победил со временем 21,83 секунды. Второе место занял японец Косуке Мацуи (22,02), третье — представитель Венгрии Максим Лобановский (22,04).
На 100-метровке брассом россиянин Антон Чупков стал третьим — 59,83. Победу одержал японец Ясухиро Косеки — 59,11. Второе место занял представитель Нидерландов Арно Камминга — 59,25.
Россиянка Виталина Симонова стала второй на 200-метровке брассом — 2.29,98. Первое место заняла венгерка Эштер Бекеси (2.28.24), третье — полька Вероника Халлманн (2.31,17).