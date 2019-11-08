Кирпичникова стала чемпионкой России на дистанции 800 метров кролем
КАЗАНЬ, 7 ноя — РИА Новости. Анастасия Кирпичникова победила на дистанции 800 метров вольным стилем на чемпионате России по плаванию на короткой воде в Казани.
КАЗАНЬ, 7 ноя — РИА Новости. Анастасия Кирпичникова победила на дистанции 800 метров вольным стилем на чемпионате России по плаванию на короткой воде в Казани.
Кирпичникова в финале проплыла дистанцию за 8 минут 10,62 секунды. Второе место заняла Ирина Приходько (8.24,53), замкнула тройку лучших Анна Егорова (8.27,84).