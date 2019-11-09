Фесиков и Каменева выиграли на дистанции 100 метров комплексом на ЧР

Источник: Спорт РИА Новости

Фесиков в пятницу стал лучшим с результатом 51,43 секунды. Вторым стал Климент Колесников (52,10), замкнул тройку лучших Андрей Жилкин (52,44).

Каменева финишировала со временем 58,14 секунды. Ирина Кривоногова (1 минута 0,69 секунды) стала второй, Анастасия Сорокина (1.00,91) — третьей.

В мужской эстафете 4 по 50 метров кролем победу одержали представители Новосибирской области Александр Клюкин, Максим Абловацкий, Александр Боровцов и Роман Домачук, финишировавшие с результатом 1 минута 26,82 секунды.

Вторыми с результатом 1 минута 27,09 секунды стали Михаил Вековищев, Максим Голубев, Дмитрий Миникеев и Антон Волошин, представляющие команду Калужской области. Замкнули тройку Алексей Мерзляков, Егор Куимов, Дмитрий Зеленин и Александр Обшаров из первой команды Республики Татарстан, проплывшие эстафету за 1 минуту 27,94 секунды.