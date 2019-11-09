Фесиков и Каменева выиграли на дистанции 100 метров комплексом на ЧР
КАЗАНЬ, 8 ноя — РИА Новости. Сергей Фесиков и Мария Каменева завоевали золотые медали на дистанции 100 метров комплексом на чемпионате России по плаванию на короткой воде в Казани.
КАЗАНЬ, 8 ноя — РИА Новости. Сергей Фесиков и Мария Каменева завоевали золотые медали на дистанции 100 метров комплексом на чемпионате России по плаванию на короткой воде в Казани.
Фесиков в пятницу стал лучшим с результатом 51,43 секунды. Вторым стал Климент Колесников (52,10), замкнул тройку лучших Андрей Жилкин (52,44).
Каменева финишировала со временем 58,14 секунды. Ирина Кривоногова (1 минута 0,69 секунды) стала второй, Анастасия Сорокина (1.00,91) — третьей.
В мужской эстафете 4 по 50 метров кролем победу одержали представители Новосибирской области Александр Клюкин, Максим Абловацкий, Александр Боровцов и Роман Домачук, финишировавшие с результатом 1 минута 26,82 секунды.
Вторыми с результатом 1 минута 27,09 секунды стали Михаил Вековищев, Максим Голубев, Дмитрий Миникеев и Антон Волошин, представляющие команду Калужской области. Замкнули тройку Алексей Мерзляков, Егор Куимов, Дмитрий Зеленин и Александр Обшаров из первой команды Республики Татарстан, проплывшие эстафету за 1 минуту 27,94 секунды.
На дистанции 50 метров баттерфляем у женщин победила Арина Суркова (25,30 секунды), второй финишировала Дарья Кулешова (26,00), третьей стала Анита Грищенко (26,18).