Фесиков победил на дистанции 50 метров на спине на ЧР в Казани
КАЗАНЬ, 8 ноя — РИА Новости. Сергей Фесиков одержал победу на дистанции 50 метров на спине на чемпионате России по плаванию на короткой воде в Казани.
КАЗАНЬ, 8 ноя — РИА Новости. Сергей Фесиков одержал победу на дистанции 50 метров на спине на чемпионате России по плаванию на короткой воде в Казани.
В пятницу Фесиков проплыл дистанцию за 23,23 секунды.
Второе место занял Климент Колесников (23,24), замкнул тройку лучших Дмитрий Мальцев (23,55).