Морозов завоевал два золота в пятницу на заключительном этапе Кубка мира
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Российский пловец Владимир Морозов завоевал два золота в пятницу на заключительном этапе Кубка мира, который проходит в Дохе.
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Российский пловец Владимир Морозов завоевал два золота в пятницу на заключительном этапе Кубка мира, который проходит в Дохе.
Кроме успеха на дистанции 50 метров на спине, благодаря которому Морозов стал победителем общего зачета Кубка мира-2019, россиянин также первенствовал на дистанции 100 м вольным стилем. Морозов в финале показал время 48,50 секунды, второе место занял австралиец Александер Грэм (49,03), третьим стал венгр Себастьян Сабо (49,13).
У женщин в пятницу россиянка Виталина Симонова взяла серебро на дистанции 100 метров брассом с результатом 1 минута 8,64 секунды. Первенствовала в соревнованиях бразильянка Дженнифер Консейсао (1.08,28), третье место заняла венгерка Эстер Бекеси (1.08,79).