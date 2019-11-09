Морозов завоевал два золота в пятницу на заключительном этапе Кубка мира

Кроме успеха на дистанции 50 метров на спине, благодаря которому Морозов стал победителем общего зачета Кубка мира-2019, россиянин также первенствовал на дистанции 100 м вольным стилем. Морозов в финале показал время 48,50 секунды, второе место занял австралиец Александер Грэм (49,03), третьим стал венгр Себастьян Сабо (49,13).