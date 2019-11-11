Костин победил на 50-метровке баттерфляем на чемпионате России
КАЗАНЬ, 9 ноя — РИА Новости. Олег Костин стал первым на дистанции 50 метров баттерфляем на чемпионате России по плаванию на короткой воде, который проходит в Казани.
КАЗАНЬ, 9 ноя — РИА Новости. Олег Костин стал первым на дистанции 50 метров баттерфляем на чемпионате России по плаванию на короткой воде, который проходит в Казани.
Костин победил с временем 22,07 секунды.
Второе место занял Александр Попков — 22,31. Третьим стал Даниил Марков — 22,40.