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9 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Костин победил на 50-метровке баттерфляем на чемпионате России

КАЗАНЬ, 9 ноя — РИА Новости. Олег Костин стал первым на дистанции 50 метров баттерфляем на чемпионате России по плаванию на короткой воде, который проходит в Казани.

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Источник: Спорт РИА Новости

Костин победил с временем 22,07 секунды.

Второе место занял Александр Попков — 22,31. Третьим стал Даниил Марков — 22,40.

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