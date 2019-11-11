Кривоногова победила на дистанции 200 метров комплексом на ЧР
КАЗАНЬ, 9 ноя — РИА Новости. Ирина Кривоногова победила на дистанции 200 метров комплексом на чемпионате России по плаванию на короткой воде, который проходит в Казани.
КАЗАНЬ, 9 ноя — РИА Новости. Ирина Кривоногова победила на дистанции 200 метров комплексом на чемпионате России по плаванию на короткой воде, который проходит в Казани.
В субботу в финале Кривоногова проплыла дистанцию за 2 минуты 10,66 секунды. Второй стала Александра Денисенко (2.11,38), замкнула тройку лучших Александра Цветковская (2.12,61).
Комбинированную эстафету 4 по 50 метров у мужчин выиграла первая сборная Москвы в составе Климента Колесникова, Павла Пахомова, Кирилла Стрельникова и Владислава Гринева. Результат москвичей — 1 минута 33,89 секунды.
Вторыми с результатом 1 минута 34,43 секунды стали Андрей Шабасов, Александр Попков, Даниил Мельников и Роман Шевляков, представляющие первую команду