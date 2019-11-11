Кривоногова победила на дистанции 200 метров комплексом на ЧР

Кривоногова победила на дистанции 200 метров комплексом на ЧР

КАЗАНЬ, 9 ноя — РИА Новости. Ирина Кривоногова победила на дистанции 200 метров комплексом на чемпионате России по плаванию на короткой воде, который проходит в Казани.