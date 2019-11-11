Чупков победил на 200-метровке брассом на этапе Кубка мира в Дохе
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российский пловец Антон Чупков победил на дистанции 200 метров брассом на заключительном этапе Кубка мира в Дохе.
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российский пловец Антон Чупков победил на дистанции 200 метров брассом на заключительном этапе Кубка мира в Дохе.
Чупков стал первым со временем 2 минуты 08,37 секунды.
Второе место занял голландец Арно Камминга — 2.08,39. Тройку лучших замкнул японец Ясухиро Косэки — 2.08,66.