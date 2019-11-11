Илья Бородин выполнил условия отбора на ЧЕ по плаванию на короткой воде

Источник: Спорт РИА Новости

Бородин выиграл 400 метров комплексом на чемпионате России с результатом 4 минуты 04,90 секунды, выполнив отборочный норматив (4.06,98) для участия в декабрьском чемпионате Европы в Глазго.

«Доволен результатом и готов ехать на взрослый чемпионат Европы. Практика соревнований со старшими поможет в подготовке к олимпийскому отбору», — сказал Бородин РИА Новости.

На юниорском чемпионате мира по плаванию в Будапеште Бородин побил взрослый рекорд России на дистанции 400 м комплексом (4.12,95). Рекорд держался 10 лет и ранее принадлежал Андрею Крылову (4.13,14).