Китайский пловец Сунь Ян может быть дисквалифицирован на 8 лет

Источник: Спорт РИА Новости

Спортивный арбитражный суд (CAS) 15 ноября рассмотрит апелляцию WADA против Сунь Яна и Международной федерации плавания (FINA). Слушание пройдет в Швейцарии и во второй раз в истории CAS станет публичным и открытым для общественности и СМИ.

Ранее издание Sunday Times сообщало, что у Сунь Яна в сентябре 2018 года при внесоревновательном допинг-тестировании у него дома в Китае возник конфликт с допинговыми офицерами. Утверждалось, что охранник пловца разбил молотком пробирку с кровью, а сам Сунь Ян отказался сдать анализ мочи. Адвокат спортсмена заявил, что данная информация «неправдива». FINA признала спортсмена невиновным, о чем сообщила Ассоциация плавания Китая (CSA). WADA обжаловало решение FINA в CAS.

В случае если CAS признает 27-летнего Сунь Яна виновным в нарушении антидопинговых правил, то китайский спортсмен пропустит Олимпийские игры-2020 в Токио.