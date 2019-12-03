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3 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Неугомонная Юля: Ефимова вновь выложила обжигающее фото с пляжа

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Российская пловчиха Юлия Ефимова вновь порадовала своих поклонников, опубликовав очередное фото с летнего отдыха на своей официальной странице в инстаграме.

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19
фотографий
19
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19
фотографий

«Зима настала незаметно! Будем греться картинками и воспоминаниями», — подписала снимок Ефимова.

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На чемпионате мира — 2019 в корейском Кванджу Ефимова завоевала золото на 200-метровке брассом, серебряную медаль на стометровке и бронзовую награду на 50 метрах этим же стилем плавания.

Ефимова уже не первый раз балует подписчиков яркими фото. Так, в ноябре она опубликовала снимок, на котором позирует на пляже Лос-Анджелеса в белоснежном купальнике.

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