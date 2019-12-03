Неугомонная Юля: Ефимова вновь выложила обжигающее фото с пляжа

На чемпионате мира — 2019 в корейском Кванджу Ефимова завоевала золото на 200-метровке брассом, серебряную медаль на стометровке и бронзовую награду на 50 метрах этим же стилем плавания.

Ефимова уже не первый раз балует подписчиков яркими фото. Так, в ноябре она опубликовала снимок, на котором позирует на пляже Лос-Анджелеса в белоснежном купальнике.