Неугомонная Юля: Ефимова вновь выложила обжигающее фото с пляжа
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Российская пловчиха Юлия Ефимова вновь порадовала своих поклонников, опубликовав очередное фото с летнего отдыха на своей официальной странице в инстаграме.
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Российская пловчиха Юлия Ефимова вновь порадовала своих поклонников, опубликовав очередное фото с летнего отдыха на своей официальной странице в инстаграме.
«Зима настала незаметно! Будем греться картинками и воспоминаниями», — подписала снимок Ефимова.
На чемпионате мира — 2019 в корейском Кванджу Ефимова завоевала золото на 200-метровке брассом, серебряную медаль на стометровке и бронзовую награду на 50 метрах этим же стилем плавания.
Ефимова уже не первый раз балует подписчиков яркими фото. Так, в ноябре она опубликовала снимок, на котором позирует на пляже