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4 декабря, источник: ТАСС

Морозов завоевал золото ЧЕ на короткой воде на дистанции 50 м брассом

ТАСС, 4 декабря. Россиянин Владимир Морозов завоевал золотую медаль чемпионата Европы на короткой воде на дистанции 50 м брассом. Соревнования проходят в Глазго.

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Источник: РИА "Новости"

27-летний Морозов показал результат 25,51 секунды, установив новый рекорд Европы, предыдущее достижение принадлежало итальянцу Фабио Скоццоли (25,62). Второе место занял представитель Турции Эмре Сакчи (25,82 секунды), третье — голландец Арно Камминга (25,84).

Морозов завоевал первую медаль для сборной России на текущем турнире. Россиянин является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в эстафете, двукратным серебряным и бронзовым призером мировых первенств, девятикратным чемпионом мира по плаванию на короткой воде. Золотая медаль на турнире в Глазго стала для него 11-й на первенствах Европы на короткой воде, также в его активе пять серебряных и одна бронзовая награда.

Чемпионат Европы в Глазго завершится 8 декабря.

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