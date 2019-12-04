Морозов завоевал золото ЧЕ на короткой воде на дистанции 50 м брассом

Морозов завоевал первую медаль для сборной России на текущем турнире. Россиянин является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в эстафете, двукратным серебряным и бронзовым призером мировых первенств, девятикратным чемпионом мира по плаванию на короткой воде. Золотая медаль на турнире в Глазго стала для него 11-й на первенствах Европы на короткой воде, также в его активе пять серебряных и одна бронзовая награда.