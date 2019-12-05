Илья Шиманович занял шестое место на 200 м брассом на ЧЕ по плаванию в Глазго

Он проплыл расстояние за 2 мин. 3,69 сек. Золотую медаль завоевал спортсмен из Нидерландов Арно Камминга — 2 мин. 2,36 сек. Вторым стал швед Эрик Перссон (2 мин. 2,80 сек.). На третьей ступени пьедестала почета разместился немец Марко Кох (2 мин. 2,87 сек.).

Лучший результат среди сборной Беларуси на континентальном форуме 4 декабря показала Алина Змушко, заняв четвертое место на дистанции 50 м брассом.

Белорусская пловчиха Алина Змушко стала четвертой на 50 м брассом на ЧЕ в ГлазгоЗмушко преодолела дистанцию за 29,88 сек.

Чемпионат Европы на короткой воде является отборочным к мировому форуму — 2020. Завершатся соревнования 8 декабря.