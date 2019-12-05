Белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай стала пятой на 50 м баттерфляем на ЧЕ в Глазго

Брестчанка преодолела дистанцию за 25,28 сек. Первой коснулась бортика бассейна француженка Мелани Эник — 24,56 сек. Ее партнерша по команде Бериль Гастальделло стала второй (24,78 сек.). Бронзовые награды завоевали спортсменки из Дании, показавшие одинаковое время, Эмили Бекманн и Джанетт Оттесен (25,15 сек.).

Также сегодня в смешанной эстафете белорусская команда в составе Виктора Стаселовича, Ильи Шимановича, Анастасии Шкурдай и Анастасии Коряковской заняла четвертое место.

Чемпионат Европы на короткой воде является отборочным к мировому форуму — 2020. Завершатся соревнования 8 декабря.