Колесников завоевал золото ЧЕ на короткой воде на дистанции 100 м на спине

Колесников является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионата мира 2019 года, также в его активе две золотые, три серебряные и две бронзовые медали прошлогоднего чемпионата мира на короткой воде, три золотые, две серебряные и одна бронзовая медаль чемпионата Европы 2018 года, семь золотых и две серебряные медали чемпионатов Европы на короткой воде.