Свищев: Решение LEN провести ЧЕ в Казани — ответ «недоброжелателям»

Бюро LEN в субботу отдало право на проведение чемпионата Европы по плаванию на короткой воде-2021 и чемпионата Европы по водным видам спорта-2024 Казани.
«Решение Европейской лиги плавания — это ответ всем тем “доброжелателям”, которые все последние дни в своих мечтаниях уже дисквалифицировали Россию со всех международных соревнований. Оно подтверждает, что Россия по-прежнему является мировой спортивной державой — была и останется ею», — сказал Свищев, чьи слова РИА Новости предоставила пресс-служба депутата.
«Тот факт, что Казань получила право на проведение крупных спортивных турниров, говорит о том, что России доверяют, верят в наш профессионализм в организации международных соревнований на самом высоком уровне. Этот красивейший, современный город уже имеет опыт принимать у себя мировые чемпионаты. В Казани прекрасная спортивная инфраструктура, правительство Татарстана поддерживает ее и продолжает развитие спорта в регионе. Искренне рад и поздравляю Казань», — добавил он.