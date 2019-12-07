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7 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Свищев: Решение LEN провести ЧЕ в Казани — ответ «недоброжелателям»

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Сергей Астахов. Решение Европейской лиги плавания (LEN) провести чемпионаты Европы 2021 и 2024 года в Казани являются ответом недоброжелателям России, заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев.

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Источник: РИА "Новости"

Бюро LEN в субботу отдало право на проведение чемпионата Европы по плаванию на короткой воде-2021 и чемпионата Европы по водным видам спорта-2024 Казани.

«Решение Европейской лиги плавания — это ответ всем тем “доброжелателям”, которые все последние дни в своих мечтаниях уже дисквалифицировали Россию со всех международных соревнований. Оно подтверждает, что Россия по-прежнему является мировой спортивной державой — была и останется ею», — сказал Свищев, чьи слова РИА Новости предоставила пресс-служба депутата.

«Тот факт, что Казань получила право на проведение крупных спортивных турниров, говорит о том, что России доверяют, верят в наш профессионализм в организации международных соревнований на самом высоком уровне. Этот красивейший, современный город уже имеет опыт принимать у себя мировые чемпионаты. В Казани прекрасная спортивная инфраструктура, правительство Татарстана поддерживает ее и продолжает развитие спорта в регионе. Искренне рад и поздравляю Казань», — добавил он.

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