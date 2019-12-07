Свищев: Решение LEN провести ЧЕ в Казани — ответ «недоброжелателям»

Источник: РИА "Новости"

Бюро LEN в субботу отдало право на проведение чемпионата Европы по плаванию на короткой воде-2021 и чемпионата Европы по водным видам спорта-2024 Казани.

«Решение Европейской лиги плавания — это ответ всем тем “доброжелателям”, которые все последние дни в своих мечтаниях уже дисквалифицировали Россию со всех международных соревнований. Оно подтверждает, что Россия по-прежнему является мировой спортивной державой — была и останется ею», — сказал Свищев, чьи слова РИА Новости предоставила пресс-служба депутата.