Костин завоевал золото ЧЕ на дистанции 50 метров баттерфляем
ГЛАЗГО, 7 дек — РИА Новости. Россиянин Олег Костин завоевал золотую медаль на дистанции 50 метров баттерфляем на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который проходит в Глазго.
ГЛАЗГО, 7 дек — РИА Новости. Россиянин Олег Костин завоевал золотую медаль на дистанции 50 метров баттерфляем на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который проходит в Глазго.
В финальном заплыве Костин проплыл дистанцию за 22,23 секунды. Второе место занял венгр Себастьян Сабо (22,35), тройку призеров замкнул турок Уэмитджан Гереш (22,38). Россиянин Александр Попков (22,59) стал седьмым.
На дистанции 200 метров комплексом победила венгерка Катинка Хошсу — 2 минуты 04,68 секунды. Второй стала представительница Швейцарии Мария Уголькова (2.06,59), третьей — британка
Итальянка Мартина Карраро одержала победу на 100-метровке брассом с результатом 1 минута 04,51 секунды, серебро завоевала ее соотечественница Арианна Кастильони (1.05,01). Тройку призеров замкнула финка Енне Лаукканен (1.05,12). Россиянка Дарья Чикунова (1.05,31) стала пятой, Ника Годун (1.05,40) — седьмой.
На дистанции 200 метров вольным стилем золотую медаль завоевала британка Фрейя Андерсон — 1 минута 52,77 секунды. Второе место заняла итальянка Федерика Пеллегрини (1.52,88), третье — голландка Фемке Хемскерк (1.53,35).