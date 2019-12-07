Россияне выиграли смешанную эстафету 4 по 50 м вольным стилем на ЧЕ
ГЛАЗГО, 7 дек — РИА Новости. Сборная России победила в смешанной эстафете 4 по 50 метров вольным стилем на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который проходит в Глазго.
ГЛАЗГО, 7 дек — РИА Новости. Сборная России победила в смешанной эстафете 4 по 50 метров вольным стилем на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который проходит в Глазго.
Владимир Морозов, Владислав Гринев, Арина Суркова и Мария Каменева в финальном заплыве проплыли эстафету за 1 минуту 28,31 секунды.
Вторыми стали представители Великобритании (1.28,64), третье место заняли французы (1.28,86).
На 50-метровке на спине победила голландка Кира Туссен (25,84), второе место заняла француженка Бериль Гастальделло (26,03), тройку призеров замкнула полька Алицья Тхож (26,16).