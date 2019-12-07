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7 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Россияне выиграли смешанную эстафету 4 по 50 м вольным стилем на ЧЕ

ГЛАЗГО, 7 дек — РИА Новости. Сборная России победила в смешанной эстафете 4 по 50 метров вольным стилем на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который проходит в Глазго.

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Источник: Спорт РИА Новости

Владимир Морозов, Владислав Гринев, Арина Суркова и Мария Каменева в финальном заплыве проплыли эстафету за 1 минуту 28,31 секунды.

Вторыми стали представители Великобритании (1.28,64), третье место заняли французы (1.28,86).

На дистанции 100 метров брассом выиграл голландец Арно Камминга (56,06), вторым стал белорус Илья Шиманович (56,42), третьим — итальянец Фабио Скоццоли (56,55).

На 50-метровке на спине победила голландка Кира Туссен (25,84), второе место заняла француженка Бериль Гастальделло (26,03), тройку призеров замкнула полька Алицья Тхож (26,16).

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