Россияне выиграли смешанную эстафету 4 по 50 м вольным стилем на ЧЕ

Россияне выиграли смешанную эстафету 4 по 50 м вольным стилем на ЧЕ

ГЛАЗГО, 7 дек — РИА Новости. Сборная России победила в смешанной эстафете 4 по 50 метров вольным стилем на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который проходит в Глазго.