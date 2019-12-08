Каменева и Колесников показали лучшее время в квалификации ЧЕ

Колесников проплыл эту дистанцию за 23,03 секунды. В полуфинал на 50 метров кролем с лучшим временем в квалификации прошла Мария Каменева (23,73), Арина Суркова показала шестой результат (24,15) и продолжит борьбу в полуфинале.
В финал с лучшими результатами пробились Анастасия Кирпичникова (4.02,45) на 400 метров вольным стилем и Александр Харланов (1.52,00) на 200 метров баттерфляем. На этой дистанции с пятым результатом в финал попал Александр Кудашев (1.53,22). На 200 метров брассом в финал с лучшим временем прошла Мария Темникова (2.19,92), Евгения Чикунова квалифицировалась со вторым результатом (2.20,99).
С лучшим результатом россиянки преодолели квалификацию в комбинированной эстафете 4 по 50 метров (Каменева, Ника Годун, Суркова, Дарья С. Устинова) — 1.45,81, в этой же эстафете с пятым результатом в финал прошла мужская команда сборной России (Сергей Фесиков, Олег Костин, Александр Попков, Михаил Вековищев) — 1.32,92.