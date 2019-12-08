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8 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Россияне за день завоевали шесть золотых медалей на ЧЕ по плаванию

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Российские пловцы и пловчихи завоевали шесть золотых медалей на чемпионате Европы на короткой воде, который проходит в Глазго.

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Владимир Морозов победил в заплыве на дистанцию сто метров вольным стилем. Он преодолел ее за 45,53 секунды. Серебро у итальянца Алессандро Миресси (45,90), замкнул тройку призеров другой российский спортсмен Владислав Гринев (46,35).

Владимир Морозов | Источник: Спорт РИА Новости

Климент Колесников завоевал золотую медаль на стометровке комплексным плаванием с результатом 51,15 секунды. Серебро досталось российскому пловцу Сергею Фесикову (51,59). Бронза у грека Андреаса Вазайоса (51,62).

Колесников также победил на дистанции 50 метров на спине.

Климент Колесников | Источник: РИА

Россиянка Мария Темникова стала лучшей на дистанции 200 метров брассом с результатом в две минуты 18,35 секунды. Серебро завоевала британка Молли Реншоу (2.19,66), а бронзу — итальянка Мартина Карраро (2.19,68).

Мария Темникова | Источник: РИА "Новости"

Мария Каменева победила на дистанции 50 метров вольным стилем. Она показала время 23,56 секунды, серебро у француженки Мелани Эник (23,66), замкнула тройку призеров датчанка Пернилле Блуме (23,73).

Каменева Мария | Источник: РИА

Кроме того, мужская сборная России завоевала золото в комбинированной эстафете 4×50 метров. Климент Колесников, Владимир Морозов, Олег Костин и Владислав Гринев показали время 1 минута 30,63 секунды. Вторыми стали венгры (1.32,10), бронза у белорусов (1.32,29).

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