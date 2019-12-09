Белорусские пловцы завоевали бронзу в комбинированной эстафете на ЧЕ в Глазго

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Белорусская команда в составе Виктора Стаселовича, Ильи Шимановича, Евгения Цуркина и Артема Мачекина показала третье время в финальном заплыве — 1 мин. 32,29 сек. На высшую ступень пьедестала почета поднялись российские спортсмены (1 мин. 30,63 сек.). Серебро на счету венгерских пловцов (1 мин. 32,10 сек.).

Ранее белорус Илья Шиманович завоевал серебряную медаль на дистанции 100 м брассом. Награду высшей пробы на свой счет записала брестчанка Анастасия Шкурдай на 100 м баттерфляем.

Чемпионат Европы на короткой воде стал отборочным к мировому форуму — 2020.