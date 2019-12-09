Тринадцать побед и рекорд мира: сборная России — лучшая на ЧЕ

Источник: РИА "Новости"

Всего россияне завоевали на этом турнире 13 золотых наград.

Победы на индивидуальных дистанциях одержали Владимир Морозов (50 м брассом, 50 м кролем, 100 м кролем), Климент Колесников (100 м на спине, 100 м комплексом, 50 м на спине), Олег Костин (50 м баттерфляем), Мария Темникова (200 м брассом) и Мария Каменева (50 м кролем). Еще четыре золота сборная России завоевала в мужских и микст-эстафетах 4×50 метров (комбинированных и кролевых).

Серебряными призерами чемпионата Европы стали Михаил Вековищев (100 м баттерфляем), Сергей Фесиков (100 м комплексным плаванием), Илья Бородин (400 м комплексом) и Каменева (стометровки на спине и комплексом). Бронза на счету Владислава Гринева (100 м кролем), Вековищева (200 м вольным стилем), Даниила Пасынкова (400 м комплексом) и женской команды в комбинированной эстафете.

Вторыми в медальном зачете стали итальянцы, завоевавшие кроме этого по сумме набранных очков трофей Европейской лиги плавания (шесть золотых, семь серебряных и семь бронзовых наград), в тройку лучших команд также вошла сборная Нидерландов (5−1−4).

Климент Колесников | Источник: РИА

Колесников — лучший пловец в Глазго

Бассейн Международного центра плавания в Толкросс совсем недавно уже был свидетелем победы сборной России в общем зачете — на чемпионате Европы в 2018-м. Тогда Климент Колесников побил рекорд мира, но в летней части этого сезона у него случились проблемы со здоровьем, да и нынешний турнир на личных дистанциях он начал с того, что не отобрался в финал на дистанции 200 метров на спине. Зато в оставшиеся дни соревнований Колесников помог команде завоевать три золота в эстафетах и это не говоря уже о трех победах на личных дистанциях, две из которых он одержал в последний день соревнований.

«То, что на 200 метров на спине у него не получилось, это потому что не было возможности проделать всю необходимую работу в этой части сезона. Эту дистанцию он пока не готов плыть. Ставлю ему “пятерку” за морально-волевые, за силу духа, проявленную в конце этого сезона, в котором у него были проблемы со здоровьем. Духом он никогда не падал, и спасибо большое ребятам, команде, за то, что они его поддержали», — признался его тренер Дмитрий Лазарев.

По сумме очков Колесников стал лучшим пловцом турнира, получив специальный приз от LEN.

«Вечер сегодня был очень насыщенный. Не было возможности здесь даже как-то сэкономиться, был спринт, выступали ребята, которые стартовали на чемпионате мира. Так что конкуренция была хорошей, знал, что придется непросто, да и я не такой суперкрутой, чтобы экономить силы», — признался он, выйдя в зону для интервью с целой коллекцией наград.

Владимир Морозов | Источник: РИА

Морозов бьет рекорды

На одно золото больше выиграл на этом турнире Владимир Морозов, который начал выступление в Глазго с победы с рекордом Европы на 50 метров брассом, затем лишил шанса на триумфальное возвращение на чемпионате Европы олимпийского чемпиона из Франции Флорана Маноду, победив его на 50 метров кролем, а в последний день соревнований завоевал золото на сотне вольным стилем.

«Сегодня могу поставить себе пять с плюсом. Рекорд Европы, рекорд мира. До этого лучшее мое выступление было в Хернинге, шесть золотых наград, а теперь семь», — сказал Морозов.

Он, Колесников, а также Мария Каменева и Арина Суркова были в составе команды, обновившей рекорд в финале смешанной комбинированной эстафеты. Ранее этот рекорд принадлежал сборной США.

Олег Костин | Источник: РИА

Дебютное золото

Для Темниковой, Каменевой и Костина нынешнее золото чемпионата Европы — первое индивидуальное на соревнованиях такого уровня в карьере.

Костин этим летом завоевал первую индивидуальную медаль чемпионатов мира на длинной воде, став вторым на этой же дистанции. «Никогда собой доволен не буду, если только не выиграю Олимпийские игры с рекордом мира. Это лучший сезон в карьере, но доволен я быть собой не могу. Иначе можно просто заканчивать плавать», — отметил он.

Темникова призналась, что ей очень непросто далась квалификация на выигранной в итоге дистанции 200 метров брассом: «После “сотни” квалификация далась мне тяжело, у нас трое из команды было на 200 метров и после 100 метров мне хотелось бороться за этот финал. Знала, что будет серьезная борьба, так как у нас хорошая внутренняя конкуренция, и это круто».

Среди достижений Каменевой на этом чемпионате Европы кроме личного золота рекорд России на 100 метров на спине, который держался десять лет, но первая личная победа затмила и этот результат.

«Не было ощущения, что вот на этом чемпионате Европы будет первая личная победа на таком уровне. То, что Сара Шестрем и Раноми (Кромовидьойо — прим.) не приехали, стало для меня таким толчком — пора бы начинать вставать на один уровень с ними. Очень и очень рада. Тяжелее всего дался второй день соревнований, когда было две сотни личных и эстафета с рекордом мира. В остальном все прошло легче, уже вработалась», — рассказала она.

Мария Каменева | Источник: РИА

Новая команда

Свое золото Каменева выиграла в последний день соревнований — воскресенье вообще был самым богатым днем на российское золото в Глазго.

«В последний день все было особенно насыщенно — шесть золотых наград, ребята стартовали, даже не успевая зайти в коллрум. Так держать, нельзя опускать планку. Команда у нас новая, обновленная где-то на 90%. Мы здесь выступали без чемпионов мира — Антона Чупкова, Юлии Ефимовой, Евгения Рылова. Эту команду не надо настраивать — они сами это делают. Один показывает хороший результат, второй, третий, четвертый… Все идет по цепочке», — отметил главный тренер сборной России Сергей Чепик.

«У нас здесь были молодые ребята, не все сумели себя реализовать — кто-то вернулся в команду, отобрался в нее после паузы по переходу из юниоров, но они должны были прочувствовать это, попробовать себя. Тем не менее, у нас где-то 70% ребят выступили в финалах. Так что настраивать в нашей команде кого-то на старт не приходится. Продолжаем работать», — добавил он.

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников | Источник: РИА

Домой с флагом, а дальше как?

Кроме тринадцати побед российская команда увозит из Глазго флаг хозяев следующего чемпионата Европы по плаванию на короткой воде. Право на его проведение, а также на чемпионат Европы-2024 по водным видам спорта, получила Казань.

«Ни у кого не возникло вопросов относительно того, сможет ли Казань провести этот чемпионат Европы и чемпионат Европы по водным видам спорта-2024 на самом высоком уровне. Никто в этом не сомневается. Нашу заявку поддержали единогласно, и это очень приятно», — отметил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, получивший флаг от представителей LEN и Глазго-2019.

Уже в понедельник команда вернется в Россию, и, ориентировочно, к этому моменту уже будет известно решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) по рекомендациям комитета по соответствию. Колесникову уже в воскресенье пришлось отвечать на вопросы иностранных журналистов на тему возможного отстранения российских спортсменов от Олимпийских игр.

Мы живем сегодняшним днем. Олимпиада будет в июле, и июлем мы будем жить тоже в июле. Сергей Чепик главный тренер сборной России

«Завтра будет завтра, — прокомментировал ситуацию для своей команды Чепик. — Мы живем сегодняшним днем. Олимпиада будет в июле, и июлем мы будем жить тоже в июле. Сейчас наша задача продолжать работу и готовиться к Олимпиаде. Это наша часть работы, на которой мы и сосредоточены».