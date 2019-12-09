Тринадцать побед и рекорд мира: сборная России — лучшая на ЧЕ
ГЛАЗГО, 9 дек — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Сборная России по плаванию выиграла общий командный зачет чемпионата Европы на короткой воде в Глазго.
ГЛАЗГО, 9 дек — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Сборная России по плаванию выиграла общий командный зачет чемпионата Европы на короткой воде в Глазго.
Всего россияне завоевали на этом турнире 13 золотых наград.
Серебряными призерами чемпионата Европы стали Михаил Вековищев (100 м баттерфляем), Сергей Фесиков (100 м комплексным плаванием), Илья Бородин (400 м комплексом) и Каменева (стометровки на спине и комплексом). Бронза на счету Владислава Гринева (100 м кролем), Вековищева (200 м вольным стилем), Даниила Пасынкова (400 м комплексом) и женской команды в комбинированной эстафете.
Вторыми в медальном зачете стали итальянцы, завоевавшие кроме этого по сумме набранных очков трофей Европейской лиги плавания (шесть золотых, семь серебряных и семь бронзовых наград), в тройку лучших команд также вошла сборная Нидерландов (5−1−4).
Бассейн Международного центра плавания в Толкросс совсем недавно уже был свидетелем победы сборной России в общем зачете — на чемпионате Европы в 2018-м. Тогда Климент Колесников побил рекорд мира, но в летней части этого сезона у него случились проблемы со здоровьем, да и нынешний турнир на личных дистанциях он начал с того, что не отобрался в финал на дистанции 200 метров на спине. Зато в оставшиеся дни соревнований Колесников помог команде завоевать три золота в эстафетах и это не говоря уже о трех победах на личных дистанциях, две из которых он одержал в последний день соревнований.
«То, что на 200 метров на спине у него не получилось, это потому что не было возможности проделать всю необходимую работу в этой части сезона. Эту дистанцию он пока не готов плыть. Ставлю ему “пятерку” за
«Вечер сегодня был очень насыщенный. Не было возможности здесь даже
На одно золото больше выиграл на этом турнире Владимир Морозов, который начал выступление в Глазго с победы с рекордом Европы на 50 метров брассом, затем лишил шанса на триумфальное возвращение на чемпионате Европы олимпийского чемпиона из Франции Флорана Маноду, победив его на 50 метров кролем, а в последний день соревнований завоевал золото на сотне вольным стилем.
«Сегодня могу поставить себе пять с плюсом. Рекорд Европы, рекорд мира. До этого лучшее мое выступление было в Хернинге, шесть золотых наград, а теперь семь», — сказал Морозов.
Он, Колесников, а также Мария Каменева и Арина Суркова были в составе команды, обновившей рекорд в финале смешанной комбинированной эстафеты. Ранее этот рекорд принадлежал сборной США.
Для Темниковой, Каменевой и Костина нынешнее золото чемпионата Европы — первое индивидуальное на соревнованиях такого уровня в карьере.
Костин этим летом завоевал первую индивидуальную медаль чемпионатов мира на длинной воде, став вторым на этой же дистанции. «Никогда собой доволен не буду, если только не выиграю Олимпийские игры с рекордом мира. Это лучший сезон в карьере, но доволен я быть собой не могу. Иначе можно просто заканчивать плавать», — отметил он.
Темникова призналась, что ей очень непросто далась квалификация на выигранной в итоге дистанции 200 метров брассом: «После “сотни” квалификация далась мне тяжело, у нас трое из команды было на 200 метров и после 100 метров мне хотелось бороться за этот финал. Знала, что будет серьезная борьба, так как у нас хорошая внутренняя конкуренция, и это круто».
«Не было ощущения, что вот на этом чемпионате Европы будет первая личная победа на таком уровне. То, что Сара Шестрем и Раноми (Кромовидьойо — прим.) не приехали, стало для меня таким толчком — пора бы начинать вставать на один уровень с ними. Очень и очень рада. Тяжелее всего дался второй день соревнований, когда было две сотни личных и эстафета с рекордом мира. В остальном все прошло легче, уже вработалась», — рассказала она.
Свое золото Каменева выиграла в последний день соревнований — воскресенье вообще был самым богатым днем на российское золото в Глазго.
«В последний день все было особенно насыщенно — шесть золотых наград, ребята стартовали, даже не успевая зайти в коллрум. Так держать, нельзя опускать планку. Команда у нас новая, обновленная
«У нас здесь были молодые ребята, не все сумели себя реализовать —
Кроме тринадцати побед российская команда увозит из Глазго флаг хозяев следующего чемпионата Европы по плаванию на короткой воде. Право на его проведение, а также на чемпионат Европы-2024 по водным видам спорта, получила Казань.
«Ни у кого не возникло вопросов относительно того, сможет ли Казань провести этот чемпионат Европы и чемпионат Европы по водным видам спорта-2024 на самом высоком уровне. Никто в этом не сомневается. Нашу заявку поддержали единогласно, и это очень приятно», — отметил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, получивший флаг от представителей LEN и Глазго-2019.
Уже в понедельник команда вернется в Россию, и, ориентировочно, к этому моменту уже будет известно решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) по рекомендациям комитета по соответствию. Колесникову уже в воскресенье пришлось отвечать на вопросы иностранных журналистов на тему возможного отстранения российских спортсменов от Олимпийских игр.
Мы живем сегодняшним днем. Олимпиада будет в июле, и июлем мы будем жить тоже в июле.
«Завтра будет завтра, — прокомментировал ситуацию для своей команды Чепик. — Мы живем сегодняшним днем. Олимпиада будет в июле, и июлем мы будем жить тоже в июле. Сейчас наша задача продолжать работу и готовиться к Олимпиаде. Это наша часть работы, на которой мы и сосредоточены».