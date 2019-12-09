Баландин взял медаль в своей «коронке» на открытом чемпионате США по плаванию

Баландин стал вторым на своей коронной дистанции — 200 метров брассом, показав время 2:09.71. Победителем заплыва стал американец Коди Миллер с результатом 2:09.67. «Бронза» досталась его соотечественнику Эндрю Уилсону (2:10.10).