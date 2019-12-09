Баландин взял медаль в своей «коронке» на открытом чемпионате США по плаванию
Олимпийский чемпион Рио-2016 казахстанец Дмитрий Баландин завоевал серебряную медаль на открытом чемпионате США по плаванию, проходившем в Атланте, сообщает Olympic.kz.
Олимпийский чемпион Рио-2016 казахстанец Дмитрий Баландин завоевал серебряную медаль на открытом чемпионате США по плаванию, проходившем в Атланте, сообщает Olympic.kz.
Баландин стал вторым на своей коронной дистанции — 200 метров брассом, показав время 2:09.71. Победителем заплыва стал американец Коди Миллер с результатом 2:09.67. «Бронза» досталась его соотечественнику Эндрю Уилсону (2:10.10).
Для казахстанца эта медаль стала второй на соревнованиях. Ранее Баландин выиграл «золото» на дистанции 100 метров брассом, опередив Уилсона и Миллера.