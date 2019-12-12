Международная федерация плавания не видит оснований отбирать у России чемпионаты мира

«FINA выразила намерение двигаться в выбранном направлении, добавить к этому что-либо сложно, все идет по плану. Оценок решению WADA не давалось, FINA опирается на то, что соглашения на проведение турниров подписаны, рассчитываем, что они будут проведены. Если не произойдет никаких потрясений, все останется как есть. Обсуждения того, надо ли переносить, не было», — сказал Сальников.