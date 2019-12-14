Ефимова высмеяла санкции WADA и предрекла себе попадание в ад

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Спортсменка выложила кадр из фильма «Джентльмены удачи» и пошутила, что в такой форме могли бы выступать нейтральные атлеты из России. Ефимова предрекла себе попадание в ад за «свой юмор, иронию и сарказм». «Но я не знаю, как бы выжила без этого! Поэтому ловите», — оправдалась пловчиха.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира, а также от их проведения сроком на четыре года. В соревнованиях смогут принять участие только атлеты, получившие индивидуальный допуск. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия. Российская сторона намерена обжаловать это решение.

Ефимова живет и тренируется в США с 2011 года. Пловчиха пять раз становилась чемпионкой мира. В ее активе также бронза Олимпиады-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.