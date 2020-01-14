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18:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Костин взял бронзу на 50-метровке баттерфляем на этапе Серии чемпионов

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Российский пловец Олег Костин занял третье место на 50-метровке баттерфляем на этапе Серии чемпионов в Шэньчжэне (Китай).

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Источник: Спорт РИА Новости

Победу одержал бразилец Николас Сантос — 23,28 секунды. Второе место занял украинец Андрей Говоров (23,30). Костин показал время 23,42 секунды.

Россиянка Анна Егоров стала третьей на дистанции 400 метров вольным стилем (4.12,18). Первой приплыла венгерка Айна Кешей (4.09,05), второй — еще одна представительница Венгрии Богларка Капаш (4.09,64).

Россиянка Светлана Чимрова вместе с Тамашем Кендереши (Венгрия), Заком Хартингом (США) и Фемке Хемскерк (Нидерланды) стала второй в эстафете 4 по 100 вольным стилем — 3.31,48. Победу одержала команда со следующим составом: Джейкоб Пебли (США), Андрей Говоров (Украина), Раноми Кромовидьойо (Нидерланды), Шивон Хоуи (Гонконг) — 3.28,40. Третье место заняла следующая команда: Майкл Эндрю (США), Питер Тиммерс (Бельгия), Сидни Пикрем (Канада) и Ван Цзяньцзяхэ (Китай) — 3.33,55.

Турнир, который Международная федерация плавания (FINA) учредила в прошлом сезоне, в 2020 году включает в себя два этапа. Шэньчжэнь принимает первый этап 14—15 января. Второй этап пройдет в Пекине 18—19 января.

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