Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:00
Мальорка
Валенсия
Футбол. Зарубежный
14:30
Милан
Удинезе
Футбол. Зарубежный
16:00
Бетис
Реал Сосьедад
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Сан-Хосе Шаркс
41
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Лестер
Футбол. Зарубежный
17:00
Брешиа
Кальяри
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Верона
Футбол. Зарубежный
17:00
Лечче
Интер
Хоккей. НХЛ
05:00
Миннесота Уайлд
Даллас Старз
70
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Бавария
Футбол. Зарубежный
18:00
Вильярреал
Эспаньол
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Баффало Сэйбрз
21
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Чикаго Блэкхокс
26
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Вегас Голден Найтс
Б
54
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт Ред Уингз
Флорида Пантерз
14
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Лос-Анджелес Кингз
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Нью-Джерси Дэвилз
50
Футбол. Зарубежный
19:30
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:00
Падерборн
Байер
Футбол. Зарубежный
20:00
Дженоа
Рома
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетик
Сельта
Хоккей. НХЛ
20:30
Питтсбург Пингвинз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
18.01
Оттава Сенаторз
Калгари Флэймз
52
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Парма
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Гранада
Футбол. Зарубежный
18.01
Эйбар
Атлетико
20
Хоккей. НХЛ
18.01
Колорадо Эвеланш
Сент-Луис Блюз
53
Хоккей. НХЛ
18.01
Эдмонтон Ойлерз
Аризона Койотс
73
Футбол. Зарубежный
18.01
Наполи
Фиорентина
02
Все события
Фоторепортажи
10Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»
8Российские хоккеисты вышли в полуфинал молодежного ЧМ
15 января, источник: БЕЛТА

Илья Шиманович выиграл заплыв на 50 м на этапе FINA Champions Swim Series

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Илья Шиманович выиграл золотую медаль на дистанции 50 м брассом на первом этапе FINA Champions Swim Series, который проходит 14—15 января в китайском Шэньчжэне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Белорус преодолел «полтинник» за 27,28 сек. На второй позиции разместился бразильский атлет Гомес Жуниор (27,39 сек.). Третьим коснулся бортика бассейна пловец из Нидерландов Арно Камминга (27,40 сек.).

Соревнования проходят в 50-метровом бассейне и включают прямые финалы с участием четырех атлетов.

Турнир проводится среди сильнейших пловцов мира — чемпионов и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира, обладателей рекордов мира, лидеров мирового рейтинга, получивших приглашение от Международной федерации водных видов спорта (FINA).

Следующий этап FINA Champions Swim Series состоится 18—19 января в Пекине.

 Галкин опубликовал трогательное фото детей
Самые ожидаемые фильмы 2020 года
Хабиба снова заставят драться с Макгрегором
«Так можно?» Британцы не пускают ВАДА к допинг-пробам чемпиона
Российскому бойцу 42, а он феерит в UFC. Новая жертва — из США
«Мы следим за лучшим снайпером в истории». Америка — об Овечкине
«Зенит» хочет подписать казахскую суперзвезду
Как проведут зимнее трансферное окно российские топ-клубы. ЦСКА
«Челси» пропустил на последней минуте матча и проиграл середняку
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь