Илья Шиманович выиграл заплыв на 50 м на этапе FINA Champions Swim Series

Белорус преодолел «полтинник» за 27,28 сек. На второй позиции разместился бразильский атлет Гомес Жуниор (27,39 сек.). Третьим коснулся бортика бассейна пловец из Нидерландов Арно Камминга (27,40 сек.).

Соревнования проходят в 50-метровом бассейне и включают прямые финалы с участием четырех атлетов.

Турнир проводится среди сильнейших пловцов мира — чемпионов и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира, обладателей рекордов мира, лидеров мирового рейтинга, получивших приглашение от Международной федерации водных видов спорта (FINA).